7 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد لعضوية مجلس إدارة صندوق التأمين بجامعة المنيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إنه سعياً للارتقاء بموارد ومزايا صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وتنفيذ الآليات والرؤى التي تعظم المزايا المالية التأمينية الممنوحة لأعضائه، فقد تم فتح باب الترشح لعضوية 3 أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق، تقدم إليها 7 مرشحين، منهم 3 مرشحين للتنافس على مقعدين لأعضاء هيئة التدريس، و4 مرشحين للتنافس على مقعد للعاملين، وذلك بعد فتح باب الترشح على مدار 5 أيام تبعها ثلاث أيام خصصت لتلقي الطعون والبت فيها بمقر إدارة الصندوق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أنه ترشح لعضوية الصندوق من أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد على حسن الطوخي المدرس بكلية الزراعة، والدكتور محمد طه أحمد إمبابي الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة هناء عبدالحميد الأستاذ بكلية التربية، بينما ترشح من العاملين سميرة سعد حبشي الموظفة بإدارة الموارد البشرية، وصلاح سيد يوسف العربي مدير إدارة المتابعة وتنفيذ المشروعات بالإدارة العامة، ونجيب فتحي نجيب مدير إدارة التأمين الاجتماعي بالجامعة، ومحمد محمد عبدالرحيم بإدارة الأمن الإداري.

وأشار د. «عصام فرحات» أن الانتخابات سيتم عقدها عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها الأحد الأول من أغسطس القادم، والتي ستناقش ضمن جدول أعمالها الميزانية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021، ومناقشة دراسة الخبير الإكتواري، وتعيين مراقب حسابات للصندوق.