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«النواب» يوافق على إنشاء مركز اتصال بحري لتأمين مراكب الصيد

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«النواب» يوافق على إنشاء مركز اتصال بحري لتأمين مراكب الصيد «النواب» يوافق على إنشاء مركز اتصال بحري لتأمين مراكب الصيد

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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على إنشاء مركز للاتصال البحري لمتابعة تأمين حركة مراكب الصيد، أثناء مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول استقلالية الجهاز. ونصت المادة (62) بعد التعديل: ينشأ داخل الجهاز مركزا للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد. ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل.

ونصت المادة 63 على أن يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة. وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

وتنص المادة 64 على أنه «لمركز الاتصال تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعليه إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص، أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال».

المصرى اليوم

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