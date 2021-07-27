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طلاب جامعة القناه يشاركون في مسابقة لاختيار فريق يمثل في «Enactus»

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طلاب جامعة القناه يشاركون في مسابقة لاختيار فريق يمثل مصر في «Enactus» طلاب جامعة القناه يشاركون في مسابقة لاختيار فريق يمثل في «Enactus»

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يشارك طلاب جامعة قناة السويس في التصفيات النهائية لتنفيذ مسابقة بين الجامعات لاختيار فريق يمثل في مسابقة Enactus العالمية وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة.

وتشهد المسابقة منافسة قوية بين 5 فرق، لاختيار فريق إيناكتس مصر ٢٠٢١، والذي سيُمثل مصر في مسابقة المُصغرة في أكتوبر القادم، والتي تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل
وقد عبر الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة القناه للتعليم والطلاب عن فخره وسعادته بمشاركة طلاب الجامعة في المحافل والمسابقات الدولية، وتمثيلهم المشرف لجامعتهم.

وتابع أن مثل هذه المشاركات تعد حقلا لتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية بين الطلاب لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

المصرى اليوم

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