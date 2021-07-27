أخبار عاجلة

محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا» -
فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد -
رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -
قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني -
جامعة طنطا: الكشف على 1061 مواطنًا في قافلة طبية دعمًا لـ«حياة كريمة» -
مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية -
كاتب سعودي: أخشى أن تستأثر النساء بالوظائف.. ويغرق الرجال في البطالة -
20 عاماً ضاعت هباءً.. ما الذي يبرهنه تفاجؤ أمريكا باجتياح "طالبان" لأفغانستان؟ -
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية -
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

Print
طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

بعد أيام من انطلاق الأوليمبياد المؤجل، أبلغت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة العام الماضي

وحسبما روته صحيفة «japan today» الروسية، تزيد هذه الحصيلة 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس الاثنين.

وأشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها مدينة طوكيو قبل هذا الرقم القياسي في 7 يناير الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة.

وأعلنت لجنة أولمبياد طوكيو، ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة، يمثل الأشخاص في العشرينات من العمر (951 حالة)، والثلاثينيات (610) والأربعين (466) في حين أن 372 حالة تقل أعمارهم عن 19 عاما.

وقال مسؤولو الصحة في طوكيو، إن عدد المصابين في المستشفيات الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 82، بواقع زيادة أربعة عن يوم أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء أكثر من 200 ألف حالة.

وانطلقت الجمعة الماضية في طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، بعد أن تم تأجيلها العام الماضي، بسبب جائحة «كورونا»؛ إذ اتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الأحد عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المتعلقة بالبطولة 132 حالة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا»

محافظ المنوفية يتابع نسب تنفيذ عدد من المشروعات في «تلا»

فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد

فشل محاولات المصري لتجديد عقد عمر كمال عبد الواحد

رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

رئيس جامعة المنوفية يشهد الملتقى التوظيفي الأول لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني

قبل افتتاح مبارياته.. 5 أسباب تُبعد برشلونة عن التتويج بالدوري الإسباني