طوكيو تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا بعد أيام من انطلاق الأولمبياد

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بعد أيام من انطلاق الأوليمبياد المؤجل، أبلغت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2848 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الجائحة العام الماضي

وحسبما روته صحيفة «japan today» الروسية، تزيد هذه الحصيلة 1419 إصابة عما تم تسجيله أمس الاثنين.

وأشارت وكالة «سبوتنيك» الروسية أن أعلى حصيلة إصابات سجلتها مدينة طوكيو قبل هذا الرقم القياسي في 7 يناير الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 2520 إصابة.

وأعلنت لجنة أولمبياد طوكيو، ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة

ومن بين حصيلة الإصابات الجديدة، يمثل الأشخاص في العشرينات من العمر (951 حالة)، والثلاثينيات (610) والأربعين (466) في حين أن 372 حالة تقل أعمارهم عن 19 عاما.

وقال مسؤولو الصحة في طوكيو، إن عدد المصابين في المستشفيات الذين يعانون من أعراض حادة في طوكيو بلغ 82، بواقع زيادة أربعة عن يوم أمس الاثنين.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في العاصمة اليابانية منذ انتشار الوباء أكثر من 200 ألف حالة.

وانطلقت الجمعة الماضية في طوكيو دورة الألعاب الأولمبية، التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، بعد أن تم تأجيلها العام الماضي، بسبب جائحة «كورونا»؛ إذ اتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، الأحد عن تسجيل 10 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19»، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المتعلقة بالبطولة 132 حالة.