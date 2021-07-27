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كاف يعرم الأهلي 8000 آلاف دولار بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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كاف يعرم الأهلي 8000 آلاف دولار بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا كاف يعرم الأهلي 8000 آلاف دولار بسبب مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي مبلغ 8000 دولار بسبب السلوك غير الرياضي من جانب الجماهير في مباراة الترجي خلال دوري أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلي على الترجي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة شهدت مباراة الذهاب فيها في تونس أحداث شغب من جانب الجمهور التونسي.

وحقق الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـعاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز من جنوب أفريقيا .

وأصدر كاف بيانًا اليوم الثلاثاء أكد فيه أن مسؤولو المباراة المذكورة (رقم 135) والتي جرت على ملعب رادس يوم 19 يونيو بنصف نهائي دوري الأبطال، أشاروا في التقرير إلى أن جمهور الأهلي المتواجد بملعب رادس استخدم بعض الألعاب النارية في المدرجات .

ويخوض النادي الأهلي المصري لقاء منتظراً في بطولة الدوري المصري 2021 الخميس 19 -7-2021 ضد فريق أسوان في بث مباشر من مؤجلات النادي الأهلي في بطولة الدوري المصري، ويقام اللقاء على أرض ملعب استاد بتروسبروت بالتجمع الخامس .

ويلعب الأهلي ضد أسوان فى السابعة مساء الخميس المقبل وحقق الفريق الكروي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإنتاج الحربي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مؤجلات الأهلي في مسابقة الدوري المصري 2021 وتحرك الأهلي إلى النقطة 55 يحتل بها المركز الثاني، خلفا للزمالك المتصدر برصيد 61 نقطة.

المصرى اليوم

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