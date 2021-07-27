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لعام 2021م.. 5 جامعات سعودية على قائمة أفضل 10 عربيًّا

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جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر و"كاوست" جاءت في المرتبة الثالثة

لعام 2021م.. 5 جامعات سعودية على قائمة أفضل 10 عربيًّا

احتلت خمسة جامعات سعودية، قائمة أفضل 10 جامعات عربية لعام 2021؛ وفقًا للتصنيف السنوي الذي تُعده مجلة "تايمز للتعليم العالي".

وتَصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل مؤسسة للتعليم العالي من بين 157 جامعة عربية، وحلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المرتبة الثالثة، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المركز الرابع، وخامسًا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود في المرتبة الثامنة.

أفضل 10 جامعات عربية في 2021:

1- جامعة الملك عبدالعزيز-

2- جامعة قطر- قطر

3- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"- السعودية

4- جامعة الأمير محمد بن فهد- السعودية

5- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- السعودية

6- جامعة خليفة- الإمارات

7- جامعة الإمارات العربية المتحدة- الإمارات

8- جامعة الملك سعود- السعودية

9- الجامعة الأمريكية- لبنان

10- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا-

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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