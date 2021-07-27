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أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

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أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال
تمثل عصباً رئيساً في التنقلات المرورية.. والربط بين مناطق وأحياء العاصمة

أمانة العاصمة المقدّسة تُبرم عقداً لصيانة الجسور بأكثر من 14 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة، اليوم، عقداً لصيانة الجسور بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بمبلغ 14.920.100 ريالاً، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وتشكّل الجسور الموجودة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة عصباً رئيساً في التنقلات المرورية، والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدّسة وطرقها الرئيسة والدائرية، حيث يبلغ عددها 59 جسراً تسهم بشكلٍ كبيرٍ في ربط الشوارع والأحياء المتباعدة.

وتولي أمانة العاصمة المقدّسة عناية كبرى بمشروعات صيانة الجسور والمرافق بهدف المحافظة على سلامتها حيث أنجزت أخيراً عديداً من المشروعات المهمة في هذا المجال وكان لها أكبر الأثر في صيانة وتطوير المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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