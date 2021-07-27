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"النايف": اللقاح شرط أساسي لدخول جامعة حائل اعتباراً من 22 ذي الحجة

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"النايف": اللقاح شرط أساسي لدخول جامعة حائل اعتباراً من 22 ذي الحجة "النايف": اللقاح شرط أساسي لدخول جامعة حائل اعتباراً من 22 ذي الحجة
أكد أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة وصلت إلى 85%

أكّد وكيل جامعة حائل سعود النايف، اشتراط الجامعة أخذ اللقاح ضد فيروس ‏كورونا ''كوفيد-19"، -الجرعة الأولى كحد أدنى- للراغبين في دخول الجامعة اعتباراً من 01 أغسطس 2021؛ 22 ذي الحجة 1442هـ.

وبيّن "النايف"؛ أن الجامعة تستقبل عبر العيادات الجامعية، جميع الراغبين في أخذ اللقاح بعد اعتمادها كأحد مراكز اللقاح بالمنطقة، ليس فقط لمنسوبيها؛ بل لجميع المواطنين والمقيمين.

وأشار وكيل الجامعة إلى أن نسبة المحصنين من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين وصلت إلى 85%.

وأكّد النايف؛ استعداد جامعة حائل لاستقبال طلبتها حضورياً بداية العام الدراسي الجامعي المقبل، بعد تجهيز البنية التحتية للدراسة.

وأضاف، أن الجامعة تعمل إعلامياً بالتوعية بأهمية التحصين لزيادة نسبة التحصين ضد الفيروس منذ بداية التعليمات الصحية بأهمية أخذ الجرعة الأولى.

من جهته، أوضح المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل الدكتور فهد ‏القحطاني؛ أن العيادات الجامعية تواصل تقديم خدماتها لراغبي تلقي اللقاح ‏ضد من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً من الأحد ‏إلى الخميس، كما تمّ تخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام ‏والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢ - ١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد ‏فيروس كورونا "كوفيد 19"، من مبدأ التعاون المشترك بين الجامعة ‏وإدارة التعليم بمنطقة حائل، مشيراً إلى أن الحجز سيكون من خلال ‏تطبيق "صحتي" أو "توكلنا".‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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