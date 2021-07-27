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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا«، حتى صباح الثلاثاء، عن أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 184 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 195 مليوناً وما يقارب من 397 ألف اصابة، تعافى منهم 177 مليونا ونحو 228 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 447 ألفا و902 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7،420 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1،487 وفاة)، وروسيا (727 وفاة)، والبرازيل (587 وفاة)، والهند (418 وفاة)، وميانمار «بورما» (396 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (35،816 إصابة)، وإيران (31,814 إصابة)، والهند (30,844 إصابة)، واندونيسيا (28,228 إصابة)، وبريطانيا (24,950 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية باعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (627،039 وفاة)، والبرازيل (550,586 وفاة)، والهند (421,414 وفاة)، والمكسيك (238,595 وفاة)، والبيرو (195,973 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (35،287,269 إصابة)، والهند (31,440,951 إصابة)، والبرازيل (19,707,662 إصابة)، وروسيا (6,149,780 إصابة)، وفرنسا (5,999,244 إصابة).

المصرى اليوم

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