بحوزتهما كمية من الحشيش.. ضط متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، مقيمين بالجيزة، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما ويعمل عليها سائق «منتهية التراخيص» وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.