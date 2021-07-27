أخبار عاجلة

مشرف كليات جامعة سطام بالأفلاج يتابع سير الاختبارات النهائية -
كاتب سعودي: أخشى أن تستأثر النساء بالوظائف.. ويغرق الرجال في البطالة -
20 عاماً ضاعت هباءً.. ما الذي يبرهنه تفاجؤ أمريكا باجتياح "طالبان" لأفغانستان؟ -
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية -
السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين -
«تعليم قنا» تنظم ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات إستخدامه -
نقل العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول إلى المطار استعدادا لإجلائهم -
محافظ المنوفية يستجيب لشكوي عمال منظومة النظافة ويوافق على صرف مستحقاتهم -
«السياحة والأثار» تعلن تكثيف لجان التفتيش على الفنادق -
وست هام ينتزع فوزًا مثيرًا من نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بحوزتهما كمية من الحشيش.. ضط متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

Print
بحوزتهما كمية من الحشيش.. ضط متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة بحوزتهما كمية من الحشيش.. ضط متهمين بالاتجار بالمخدرات في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، مقيمين بالجيزة، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما ويعمل عليها سائق «منتهية التراخيص» وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

جامعة طنطا تعتمد القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية التربية

السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين

السيسي يوجه بتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة تدريس وعاملين وموظفين

«تعليم قنا» تنظم ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات إستخدامه

«تعليم قنا» تنظم ندوة للتوعية بأهمية الهيدروجين الأخضر ومجالات إستخدامه

نقل العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول إلى المطار استعدادا لإجلائهم

نقل العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول إلى المطار استعدادا لإجلائهم