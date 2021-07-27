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«هيومن رايتس» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة

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«هيومن رايتس» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة «هيومن رايتس» تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة

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اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات «ترقى على ما يبدو إلى مستوى جرائم الحرب» خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد حركة حماس بغزة في مايو الماضي.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن «المنظمة الدولية الحقوقية استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيًا»، مؤكدة أنه «لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في محيط تلك الهجمات».

كما اتهم تقرير المنظمة، المسلحين في الفصائل الفلسطينية بارتكاب «جرائم حرب على ما يبدو من خلال إطلاق أكثر من أربعة آلاف صاروخ وقذيفة هاون غير موجهة على تجمعات سكانية إسرائيلية».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن مثل هذه الهجمات «تنتهك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين».

لكن التقرير ركز على الأعمال الإسرائيلية خلال القتال، وقالت المنظمة إنها ستصدر تقريرا منفصلا عن أعمال حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في أغسطس المقبل.

من جهته قال جيري سيمبسون، مدير الأزمات والصراعات المسلحة في هيومن رايتس ووتش: «القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في قطاع غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها، دون وجود أي هدف عسكري واضح في مكان قريب».

وأضاف: «عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، إلى جانب إطلاق الصواريخ الفلسطينية على مناطق مدنية إسرائيلية، يؤكد على أهمية التحقيق الجاري الذي يتناول أنشطة كلا الجانبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية».

ولم يصدر رد على التقرير من الجيش الإسرائيلي، الذي قال مرارا إن هجماته تستهدف مواقع عسكرية في غزة، فيما يتهم جيش الاحتلال حركة حماس بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين من خلال شن هجمات صاروخية وعمليات عسكرية أخرى من داخل مناطق سكنية.

المصرى اليوم

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