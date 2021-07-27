ارتياح بين طلاب الثانوية الأزهرية بالشرقية حول أداء امتحان التوحيد

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أدى نحو 5 آلاف طالب وطالبة بالشعبة العلمية بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، الامتحان في مادة التوحيد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأبدى عدد من الطلاب سعادتهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان جاء بشكل مباشر وفي متناولهم جميعًا، وكان في مستوى الطالب المتوسط بخلاف بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تركيز بشكل أكبر.

وتفقد الدكتور محمد السروي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، سير أعمال امتحان مادة التوحيد بعدد من اللجان، للاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، واطمأن أنه لا توجد أي شكوى من مستوى الامتحان، وأنه مطابق للمناهج المقررة وفي مستوى الطالب المتوسط، كما تم التأكد من مدى توفير كافة مستلزمات التعقيم والتطهير بمقر اللجنة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بعملية تعقيم اللجان يومياً حرصا على صحة وسلامة الجميع، موجها بضرورة توفير المناخ التربوي والهادئ للطلاب حتى يؤدى الطلاب امتحانهم في تركيز واستقرار.

وأكد وكيل المنطقة الأزهرية أن غرفة عمليات الامتحانات على اتصال دائم ومستمر مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية بكافة إدارات المنطقة، لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على معالجة أية مشكلات تواجه انتظام وانضباط اللجان، والعمل على حلها فورا وتذليل كافة العقبات.