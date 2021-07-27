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انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

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انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس

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عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومديري عموم القطاع.

ووجهت الدكتورة ماجدة هجرس بضرورة العمل علي رفع تصنيف الجامعه فى التايمز هاير ايديوكاشن للتنمية المستدامة، كما تم مناقشة الخطة الاستراتيجية لتطبيق أهداف التنمية المستدامة ودور الكليات فى تطبيقها ووضع السياسات والإجراءات لتنفيذها.

وشددت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة ربط البحث العلمى بالتحديات المحيطة وتم بحث آليات دعم الرسائل التطبيقية مع الجهات المستفيدة.

وشجعت «هجرس» الكليات على التسويق لبرامج الدراسات العليا الجديده بالساعات المعتمده وذكرت آليات تسهيل الإجراءات على الطلاب الوافدين.

وأنهت نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث مجلسها بالتقليد السنوي بتكريم الوكلاء الذى انتهت فترت وكالتهم وايضا تكريم مديرى الإدارات التابعة لقطاع الدراسات العليا.

المصرى اليوم

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