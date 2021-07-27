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الأردن: 90% من نزلاء السجون الجدد مصابون بكورونا

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الأردن: 90% من نزلاء السجون الجدد مصابون بكورونا الأردن: 90% من نزلاء السجون الجدد مصابون بكورونا

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قال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام الأردنية، عمار القضاة، إن النزلاء الجدد الذين يدخلون السجون تصل نسبة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 90%.

وأضاف «القضاة» في مقابلة مع قناة «المملكة» الرسمية الأردنية، الثلاثاء، أن هذا الأمر يتطلب من الإدارة وعيا وإجراءات مشددة أثناء استقبال وعزل النزلاء، مشيرًَا إلى أن نسبة الإصابات لم تتجاوز 1.5% داخل مراكز الإصلاح، على الرغم من أنها مغلقة.

وأوضح أن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح بمختلف محافظات الأردن تجاوز 17 ألف نزيل، في حين أن الطاقة الاستيعابية في السجون تبلغ 13288 نزيلا، مشيرًا إلى أن نحو 37% من نزلاء المراكز اعتادوا تكرار الجرائم وعادوا للسجون، مبينا أن الاكتظاظ في المراكز يصل أحيانا إلى 130% من الطاقة الاستيعابية.

المصرى اليوم

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