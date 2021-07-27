«المحامين»: معهد القاهرة يعقد محاضرة «الشيك وتطبيقاته» غدًا

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أعلنت نقابة المحامين عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة بعنوان «الشيك وتطبيقاته»، لمحامين ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الرابعة من نقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وذلك غدا الأربعاء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.

وأوضحت النقابة في بيا، الثلاثاء، أن محاضرات معهد المحاماة تعقد تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وأضافت أن المحاضرة يلقيها محمد على، المحامي بالنقض، ومدير عام القطاع القانوني بالبنك الاهلي المصري، ومدرس القانون التجاري بالمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي، حيث قدم المحاضر جولة قانونية في التعريف بالشيك وتطبيقاته على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وخصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامين نقابات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة وجنوب الجيزة.