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«الفخراني» يبدأ عروض «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية 17 أغسطس

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«الفخراني» يبدأ عروض «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية 17 أغسطس «الفخراني» يبدأ عروض «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية 17 أغسطس

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يبدأ الفنان يحيى الفخراني أول عروض مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بالإسكندرية ١٧ أغسطس القادم على المسرح الكبير لمكتبة الاسكندرية ولمدة خمس ليال حتى ٢٢ أغسطس، والمقرر أن تنطلق بعدها عروض القاهرة ٢٦ اغسطس على خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس «الماركيي»، على ان تكون عروض القاهرة والاسكندرية بالتبادل خلال الفترة القادمة .

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي عن رائعة بيرم التونسي والملحن احمد صدقي ،اخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني.. بطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني والنجم اياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي إلى جانب نجوم المسرح سما ابراهيم وناصر سيف وحسن العدل واسماعيل فرغلي ورضا ادريس ولبني ونس وعلاء قوقة.

«يا ما في الجراب يا حاوي» تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع على السلطة .

المصرى اليوم

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