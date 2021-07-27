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"إكسير الحياة".. دراسة: كل 50 ألف دولار في الثروة تزيد عمرك عامًا!

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"إكسير الحياة".. دراسة: كل 50 ألف دولار في الثروة تزيد عمرك عامًا! "إكسير الحياة".. دراسة: كل 50 ألف دولار في الثروة تزيد عمرك عامًا!
شملت 5400 شخص على مدى ربع قرن حول الظروف المعيشية الأفضل

كشفت دراسة أمريكية جديدة، أن كل 50 ألف دولار يتم توفيرها، تزيد العمر سنة وتخفض مخاطر الوفاة بنسبة 5٪ على مدار 24 عامًا.

ولفتت الدراسة التي أجريت في جامعة نورث وسترن الأمريكية وشملت 5400 شخص على مدى ربع قرن، إلى أن الثراء يزيد العمر سنوات عدة؛ إذ يساهم في توفير ظروف معيشية أفضل.

يذكر أن رجل الأعمال الأمريكي وارن بافت يبلغ من العمر 88 عامًا، وتبلغ ثروته 82 مليار دولار؛ فيما وصل مواطنه بيل جيتس إلى عمر 63 عامًا وبلغت ثروته 96 مليار دولار.

وعلق طراد باسنبل إعلامي ومتحدث في أبرز المنصات العالمية على الدراسة لقناة العربية قائلًا: "المشاعر التي نحس بها عبارة عن هرمونات، والسيروتونين هو الهرمون المرتبط بالسعادة ويفرز مع العطاء، وهرمون الدوبامين مرتبط بمقومات الحياة لكنه مرتبط بالسعادة".

وأضاف أن الهرمون الأخطر هو هرمون التوتر والقلق ويسمى هرمون النجاح؛ مشيرًا إلى أن المشاكل المبنية على ضغوطات مادية هي التي تسبب التوتر.

ودعا "باسنبل" إلى استثمار 4 ساعات في اليوم للشعور بالراحة والإيجابية كالتالي: تخصيص ساعة سعادة وروحانية وساعة هواية وموهبة وساعة مشي ورياضة وساعة للتعلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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