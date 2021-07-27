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النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

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النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج
عرضت بطرق تمسّ كرامة المرأة وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام

النيابة العامة تستدعي حسابات امتهنت الإساءة للمرأة عبر إعلانات الزواج

استدعت النيابة العامة، مجموعة من أصحاب الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، امتهن القائمون عليها نشر إعلانات الزواج بطرق تمسّ كرامة المرأة، وتسيء لرابطة الزوجية التي يصونها الشرع والنظام.. وباشرت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم المعلوماتية بالنيابة العامة، التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات، بتهمة إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة.
وكان مركز الرصد النيابي، قد رصد مجموعة من الحسابات في منصات متعددة في وسائل التواصل عبر الشبكة المعلوماتية، تناولت عرض محتوى وصور افتراضية وأوصاف تمسّ القيم الدينية والآداب العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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