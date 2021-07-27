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لتمكين الشباب.. نقيب الفلاحين الزراعيين يدعو المجلس للانعقاد

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لتمكين الشباب.. نقيب الفلاحين الزراعيين يدعو المجلس للانعقاد لتمكين الشباب.. نقيب الفلاحين الزراعيين يدعو المجلس للانعقاد

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دعا محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، مجلس النقابة للانعقاد لبحث إجراء تعديلات بهيئة المكتب، كما سيشهد الاجتماع بعض التغييرات في نقباء الفلاحين بالمحافظات، وأعضاء المكاتب الإدارية بما يواكب الأحدث والتطورات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النقيب العام للفلاحين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هيئة المكتب التنفيذي استقرت على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل النقابة الفترة المقبلة، وتصعيد الشباب إلى مناصب قيادية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح ، الداعية لتمكين الشباب ومساعدتهم لممارسة العمل الحزبي والنقابي باعتبارهم سواعد البلد وقلبه النابض، لافتًا إلى أن أحد الأمور العاجلة التي سيعمل عليها المجلس، التواصل مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والري، لإقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين.

وأضاف نقيب الفلاحين أن مجلس النقابة طالب بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش بصورة كريمة في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» وذلك بعد ارتفاع مستلزمات الزراعة، مشيرًا إلى أن أهم طلبات الفلاحين تتضمن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي، والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين، وتقنين وضع الأراضي لواضعي اليد.

المصرى اليوم

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