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863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التوحيد بـ«أزهر المنيا» 

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863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التوحيد بـ«أزهر المنيا»  863 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التوحيد بـ«أزهر المنيا» 

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أدى، صباح اليوم الثلاثاء، 863 طالب وطالبة في المنيا، امتحان مادة التوحيد بالثانوية الأزهرية «القسم العلمي» داخل 10 لجان عامة، وسط إجراءات وقائية واحترازية من وباء كورونا المستجد، دون رصد مشكلات أو مخالفات أو حالات غش.

وقام الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بتفقد سير الامتحانات داخل عدد من اللجان، للاطمئنان على سير الامتحانات. والالتزام بالإجراءات الوقائية، ولجان الامتحانات والمراقبة.

وقال الشيخ على حسن، مدير إدارة الامتحانات، تم تخصيص 10 لجان عامة، لاستقبال 863 من طلاب القسم العلمي، لأداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة .

المصرى اليوم

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