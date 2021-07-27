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كنزي رماح عن مشاركتها في «العارف» : أحمد عز كان بيغنيلي في اللوكيشن ()

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كنزي رماح عن مشاركتها في «العارف» : أحمد عز كان بيغنيلي في اللوكيشن (فيديو) كنزي رماح عن مشاركتها في «العارف» : أحمد عز كان بيغنيلي في اللوكيشن ()

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حلت الطفلة كنزي رماح ضيفة على الإعلامية ياسمين نور الدين في برنامج «جروب الماميز» المذاع على فضائية «مدرستنا»، للحديث عن مشاركتها مع أحمد عز

في فيلم «العارف».

وعبرت كنزي رماح عن سعادتها بالعمل مع أحمد عز الذي كان بينهما تفاصيل فكاهية كثيرة في كواليس تصوير فيلم «العارف»، مشيرة إلى رغبتها في العمل

معه مرة أخرى.

وقالت كنزي رماح في «جروب الماميز»، إن أحمد عز كان يعتاد الغناء لها في كواليس فيلم «العارف»، وكان دائما يغني لها «يا كنزي وكل ما ليا»، وأغاني

عبدالحليم حافظ.

وأشارت كنزي رماح إلى رغبتها في العمل مع عدد من النجوم مستقبلا على رأسهم الفنان ، وتكرار تجربة «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبد

العزيز.

وقال أحمد رماح والد كنزي خلال البرنامج، إنه وزوجته دائما يصاحبانها في كواليس تصوير أعمالها، وأن والدتها هي من تختار ملابسها وستايل شعرها،

وتحرص على الحفاظ على مذاكرتها بين مواعيد تصوير المشاهد.

وأوضح أحمد رماح إلى أن موهبة ابنته في حب التمثيل ظهرت مبكرا، فهي تحب وقفة الكاميرا، وتألقت في مسلسل وضع أمني مع عمرو سعد الذي كان بمثابة انطلاقتها في الدراما.

وقالت كنزي إنها بدأت المجال في سن مبكرة وقدمت أول إعلان لها وهي في سن9 أشهر، ثم استمرت في تقديم الإعلانات حتى دخلت التمثيل في الأفلام

والمسلسلات.

المصرى اليوم

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