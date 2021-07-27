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عمر عصر يحقق رقم جديد لتنس الطاولة المصرى بالصعود إلى ثمن النهائى بطوكيو

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عمر عصر يحقق رقم جديد لتنس الطاولة المصرى بالصعود إلى ثمن النهائى بطوكيو عمر عصر يحقق رقم جديد لتنس الطاولة المصرى بالصعود إلى ثمن النهائى بطوكيو

نجح عمر عصر لاعب المصري لتنس الطاولة، في الصعود لثمن نهائي منافسات فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

واستطاع عصر الفوز على السويدي ماتياس فالك في مباراة الدور الثالث بنتيجة 4- 3 في الأشواط، في مباراة استمرت لمدة ساعة و4 دقائق.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: «11- 5، 6- 11، 8- 11، 13- 11، 4- 11، 11- 6، 11- 8».

وأصبح عمر عصر أول مصري ينجح في الصعود لدور الـ16 في تنس الطاولة بالألعاب الأولمبية.

ومن المقرر أن يواجه عصر في ثمن النهائي نظيره التايواني يوان شوانج، في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتمتلك حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجمي منتخب التايكوندو، هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

المصرى اليوم

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