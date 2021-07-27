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لا شكاوي في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بشمال سيناء

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لا شكاوي في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بشمال سيناء لا شكاوي في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بشمال سيناء

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أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام امتحان مادة علم النفس والاجتماع في مختلف لجان الامتحانات وعددها 23 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضاف رضوان أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير الامتحان، وأنه لم تسجل أي حالات غش، ولم تسجل أي إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة أو الملاحظين.

أشار رضوان إلى تغيب عدد 4 طلاب عن أداء الامتحان في مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 597 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 593 طالبا وطالبة.

المصرى اليوم

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