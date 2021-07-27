محافظ القليوبية يقوم بجولة ميدانية لتفقد مشروعات مدينة الخانكة

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أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية تفقد خلالها مشروعات مدينة الخانكة الجاري تنفيذها في قطاعات الطرق والصحة والمشروعات الخدمية والاستثمارية، رافقه خلالها الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن المحافظ استهل جولته بمدينة الخانكة، حيث تفقد أعمال إنشاء كوبري على المصرف البلبيسي لربط محور كوبري أبوزعبل الجديد على المصرف البلبيسي بعرض 12 متر وبتكلفة 5 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء طريق جديد لمدخل أبوزعبل بطول 850 متر وبتكلفة 8 مليون جنيه، موجهًا بدفع الأعمال ليتم الانتهاء من الكوبري ليكون مدخلا بديلا لمنطقة أبوزعبل ليقضي على التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلى عشر دقائق فقط.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، وتجدر الإشارة بأن تكلفة المستشفى بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوي، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 99%، وجاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى في القريب العاجل، حيث تفقد أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبي وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن لتساهم في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

وتواصل المحافظ خلال جولته مع رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إطلاق التيار الكهربي وتوصيل الصرف الصحي للمستشفى لتشغيلها تجريبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، موجها المقاول بتكثيف الأعمال على مدار ال 24 ساعة لتسليم المبنى بالكامل لمديرية الصحة والبدء في تشغيله.

وخلال جولة المحافظ بمدينة الخانكة وجه الهجان بإستغلال قطعة من الأرض مهملة كان يتم استغلالها كحديقة وأغلقت بأن يتم طرحها للشباب لإقامة مشروعات لعربات المأكولات والمشروبات، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة واستغلال أصول الدولة غير المستغلة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع ال 30 مليون بيضة بالخانكة، حيث تفقد الهجان بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلي، حيث استمع الهجان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.

واستعراض سير العمل بالمشروع الذي تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضي الموجودة في بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التي تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالي ٣٠ مليون بيضة في العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل «2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج»، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المبنى الإداري لمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة، وذلك لمتابعة نظام العمل.

وتفقد المحافظ المبنى بالكامل والتقى بالعاملين واستمع إلى مشاكلهم وطالبهم بضرورة التيسير على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الإقتصادية.

وأكد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، لتحقيق رؤية وخطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.