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تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة واستراليا فى اولمبياد طوكيو

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تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة مصر واستراليا فى اولمبياد طوكيو تردد بين سبورت المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة واستراليا فى اولمبياد طوكيو

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يلعب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب الاولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع اسبانيا والارجنتين وأستراليا.

تبدأ فعاليات الأولمبياد 2021 اليوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو

يلعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 22 يوليو في الساعة 9 ونصف صباحا. ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

مصر - إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً .. مصر - الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً.. مصر - أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل قنوات بي إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة .

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

,أعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناتها المفتوحة. ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا .

القناة المفتوحة الناقلة مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

المصرى اليوم

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