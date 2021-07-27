فلكية جدة: سماء المملكة تشهد اقتران المريخ بقلب الأسد.. الخميس

★ ★ ★ ★ ★

أبو زاهرة: بعد الغروب فوق الأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غد الخميس 29 يوليو 2021 اقتران كوكب المريخ بنجم قلب الأسد بعد غروب الشمس، والانتقال نحو بداية الليل فوق الأفق الغربي، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وسيظهر أيضاً كوكب الزهرة في الجزء العلوي الأيسر (أو الشرق السماوي).

وأضاف: نجم قلب الأسد باللون الأبيض سيكون أكثر إشراقاً من المريخ الخافت وسيفصل بينهما 0.6 درجة فقط، ما يعني أنهما سيكونان بالقرب من بعضهما بعضا بدرجة كافية بحيث يمكن رصدهما معاً في مجال رؤية التلسكوب.

بشكل عام أواخر يوليو 2021، يشاهد كوكب الزهرة الساطع أولاً بعد غروب الشمس حيث يلمع أكثر من 100 مرة من قلب الأسد.. من ناحية أخرى، فإن قلب الأسد أكثر سطوعاً من المريخ بنحو 1.6 مرة.

وتابع: الفرصة مهيّأة لرؤية المريخ وقلب الأسد بالعين المجردة بشكل أفضل في النصف الجنوبي للكرة الأرضية والمناطق الاستوائية الشمالية ومن المحتمل أن يحتاج الراصدون في خطوط العرض الشمالية إلى استخدام المنظار.

وقال: هناك سببان وراء تمتع المناطق الاستوائية الشمالية والنصف الجنوبي من الكرة الأرضية بإطلالة أفضل على اقتران المريخ وقلب الأسد، ذلك لأن الشفق يبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس في الصيف منه في الشتاء، ثانياً، يظل كوكب المريخ وقلب الاسد فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، في حين يغربان بعد فترة وجيزة بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الشمالية.

وأردف: دائماً يأتي الليل (نهاية الشفق الفلكي) بعد غروب الشمس مباشرة عند خط الاستواء، وحالياً فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، والصيف في النصف الشمالي، لهذا السبب يكون الشفق أقصر في النصف الجنوبي منه في خطوط العرض المماثلة في النصف الشمالي، فعلى سبيل المثال عند خط عرض 45 درجة شمالاً، يستمر الشفق المسائي الآن لنحو 25 دقيقة أطول من 45 درجة جنوباً.

جدير بالذكر أن المريخ على الرغم من كونه كوكباً مسائياً نظرياً حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يختفي عن الأنظار تدريجياً خلال شهر أغسطس حيث سيبدأ وهج شفق المساء بطمس الكوكب الأحمر.