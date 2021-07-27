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بدء أعمال الرفع المساحي لخطوط الصرف الصحي بقرية الاقالتة غرب الأقصر

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بدء أعمال الرفع المساحي لخطوط الصرف الصحي بقرية الاقالتة غرب الأقصر بدء أعمال الرفع المساحي لخطوط الصرف الصحي بقرية الاقالتة غرب الأقصر

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صرح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بأنه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية ومحضر تنظيم التعاون، تم أعمال الرفع المساحى للخطوط الرئيسية للصرف الصحى بقرية الأقالتة وبدء أعمال الحفر بواسطة الشركة المنفذة وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن العمل في هذا المشروع يساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي المنطقة، ويعمل بشكل كبير للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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