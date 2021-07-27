بدء أعمال الرفع المساحي لخطوط الصرف الصحي بقرية الاقالتة غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، بأنه بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإدارية ومحضر تنظيم التعاون، تم أعمال الرفع المساحى للخطوط الرئيسية للصرف الصحى بقرية الأقالتة وبدء أعمال الحفر بواسطة الشركة المنفذة وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن العمل في هذا المشروع يساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي المنطقة، ويعمل بشكل كبير للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.