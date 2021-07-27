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انتظام طلاب الثانوية العامة في اللجان لأداء امتحان "علم النفس" بالأقصر

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انتظام طلاب الثانوية العامة في اللجان لأداء امتحان "علم النفس" بالأقصر انتظام طلاب الثانوية العامة في اللجان لأداء امتحان "علم النفس" بالأقصر

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انتظم طلاب الادبي بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر، الثلاثاء، على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة علم النفس، حيث يؤدى 2211 طالبا الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة، وإجراءات تفتيش مشددة لضبط ومصادرة الهواتف المحمولة والسماعات ونشاط فرق الغش الإلكترونى لضبط الغير ملتزمين بارتداء السماعات في اللجان.

فيما حرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، وهم يحاولون عمل مراجعة نهائية للمنهج المقرر الامتحان فيه اليوم قبيل دخول المدارس، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في محيط المدارس والشوارع المؤدية للجان الامتحانية، مفترشين الارصفة والأماكن بالقرب من اللجان .

المصرى اليوم

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