أخبار عاجلة

مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان" -
«ريال مدريد» ينفى رغبته فى المشاركة بالدورى الإنجليزى -
اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الجونة وسموحة الي الاسكندرية -
منطقة شمال سيناء تعلن عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة -
محافظ الشرقية يستجيب لأهالي قرى أولاد صقر ويوجه بالدفع بسيارات مياه الشرب -
«السياحة»: التفتيش على فنادق شرم الشيخ لتطبيق ضوابط «التصنيف العالمى» -
«الثقافة»: تنظيم مهرجان للفنون الشعبية بالطور وتأسيس فرقة متخصصة للأطفال بجنوب سيناء -
النصر للإسكان والتعمير: النجاح متوفر في القطاع الحكومى.. والتطوير العقارى صناعة ثقيلة -
محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية -
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

اليوم.. الحكم على سما المصري في «سب وقذف »

Print
اليوم.. الحكم على سما المصري في «سب وقذف مرتضى منصور» اليوم.. الحكم على سما المصري في «سب وقذف »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، الحكم في الدعوى المقامة من رئيس نادي السابق، ضد سامية أحمد عطية عبدالرحمن، والشهيرة بـ«سما المصري»، والذى يتهمها فيها بسبه وقذفه.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية رفضت استشكال «سما المصري» على الحكم الصادر بحبسها عاما وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة أحالت «المصري» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا

لاعب الزمالك السابق مديرًا فنيًا لفريق جامعة «اير مونت» بأمريكا

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري