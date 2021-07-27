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فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع مع باكستان تعود لعقود من الزمن

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فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع السعودية مع باكستان تعود لعقود من الزمن فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع مع باكستان تعود لعقود من الزمن
قال: العمل متواصل لتطوير العلاقات وبحثنا التعاون مع باكستان في مجال البيئة

فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع السعودية مع باكستان تعود لعقود من الزمن

أكّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن علاقات وروابط قوية تجمع مع باكستان تعود لعقود من الزمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني: العمل متواصل لتطوير علاقاتنا مع باكستان، وبحثنا التعاون مع باكستان في مجال البيئة.

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: نشعر بالارتياح لتقدم علاقاتنا مع السعودية، وأننا نهدف إلى تحسين علاقاتنا الاقتصادية مع السعودية.

وأضاف: السعودية تحت قيادة ولي العهد تمر بنقلة نوعية، ونشكر القيادة السعودية على دعمها غير المحدود.

فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع السعودية مع باكستان تعود لعقود من الزمن

فيصل بن فرحان: روابط قوية تجمع السعودية مع باكستان تعود لعقود من الزمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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