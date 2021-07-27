أخبار عاجلة

محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية -
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية -
محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 7 درجات -
محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى الشهداء -
شعبة الذهب : الاستثمار في الذهب أصبح الملاذ الآمن للاستثمار العالمي -
صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل) -
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا -
عاجل.. الرئيس الأفغانى أشرف غنى يغادر إلى طاجيكستان بعد وصول طالبان لمشارف كابول -
ماذا يحدث في أفغانستان؟ .. نكشف من قلب العاصمة سيطرة طالبان علي كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غابة المانجروف بجنوب ضباء.. أعجوبة طبيعية تسكن سواحلها

Print
غابة المانجروف بجنوب ضباء.. أعجوبة طبيعية تسكن سواحلها غابة المانجروف بجنوب ضباء.. أعجوبة طبيعية تسكن سواحلها
من أجمل المواقع الطبيعية وتضم في أعماقها كمًّا كبيرًا من الأسماك

غابة المانجروف بجنوب ضباء.. أعجوبة طبيعية تسكن سواحلها

تشتهر سواحل منطقة تبوك بتنوع بيولوجي كبير يضم مختلف الكائنات البحرية؛ لا سيما المهدد بالانقراض منها، وتعد سواحل جنوب محافظة ضباء واحدة من أجمل المواقع الطبيعية التي تضم في أعماقها كمًّا كبيرًا من الأسماك المجاورة لأماكن انتشار شجر المانجروف الذي يحافظ على دورة الحياة للكائنات الحية النادرة والمستوطنة جنوب ضباء الذي تعيش به وتزدهر فيه.

وتعد نباتات المانجروف حجر زاوية في تنمية بيئة البحر؛ لما تؤديه من دور بارز في توفير مناطق حضانة للأسماك؛ بحسب وزارة البيئة والمياه والزراعة التي أكدت أن لنبات المنجاروف 9 فوائد مهمة تتلخص في كونها: تعد محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعزز المخازن السمكية، وتحمي الشواطئ من التآكل والنحر، وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي، كما تثبت التربة الساحلية وتحميها من الانجراف، وتعد ذات قيمة اقتصادية لكونها مصدرًا للأعلاف؛ فضلًا عن تكوين متنزهات بحرية، إضافة إلى توفير مصدر لكثير من الصناعات والصبغات ومستحضرات التجميل.

وتعرف شجرة المانجروف بأنها معمرة دائمة الخضرة تنمو في المستنقعات ذات المياه المالحة والحلوة، وقرب شواطئ البحار، وتتكاثر بواسطة بذور مغزلية الشكل تنتقل محمولة بواسطة التيارات المائية من منطقة لأخرى؛ حيث يخرج من تلك البذور جذر قوي ينغرز في التربة بشكل مشابه تقريبًا للطريقة التي ينمو بها جوز الهند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"

بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"