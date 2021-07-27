أخبار عاجلة

محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية -
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية -
محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 7 درجات -
محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى الشهداء -
شعبة الذهب : الاستثمار في الذهب أصبح الملاذ الآمن للاستثمار العالمي -
صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل) -
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن -
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا -
عاجل.. الرئيس الأفغانى أشرف غنى يغادر إلى طاجيكستان بعد وصول طالبان لمشارف كابول -
ماذا يحدث في أفغانستان؟ .. نكشف من قلب العاصمة سيطرة طالبان علي كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سفارة المملكة بهولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة "#شنغن"

Print
سفارة المملكة بهولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة "#شنغن" سفارة المملكة بهولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة "#شنغن"
حدّدت آليات إرسال طلب التأشيرة في حال الرغبة في زيارة أكثر من دولة

سفارة المملكة بهولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة

أكّدت سفارة المملكة في هولندا، أن شروط الدخول لدول منطقة #شنغن ومنها #هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر.

وأفادت السفارة، في تغريدة على حسابها بتويتر، بأنه إذا الغرض الرئيس من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، على سبيل المثال قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، أما إذا كنت تخطط لقضاء قدرٍ متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً.

ونصحت السفارة المسافرين بالحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدّموها عند طلب التأشيرة، مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

تقارير تروّج لارتفاع أسعار الأراضي السكنية بالرياض.. شائعات مغلوطة

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

الرئيس الأفغاني وكبار مساعديه يغادرون البلاد إلى طاجكستان

بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"

بعد تخطي عقبة "الطائي" بصعوبة.. "الهلال" يتيح الفرصة لعناصره أمام "الدرعية"