سفارة المملكة بهولندا توضح شروط الدخول لدول منطقة "#شنغن"

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حدّدت آليات إرسال طلب التأشيرة في حال الرغبة في زيارة أكثر من دولة

أكّدت سفارة المملكة في هولندا، أن شروط الدخول لدول منطقة #شنغن ومنها #هولندا تقضي بأنه إذا كنت ترغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فيجب عليك تقديم طلبك لسفارة أو قنصلية دولة شنغن المرتبطة بالغرض الرئيس من السفر.

وأفادت السفارة، في تغريدة على حسابها بتويتر، بأنه إذا الغرض الرئيس من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، على سبيل المثال قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي تخطط للبقاء فيها لفترة أطول، أما إذا كنت تخطط لقضاء قدرٍ متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن، فأرسل طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية البلد الذي تنوي زيارته أولاً.

ونصحت السفارة المسافرين بالحرص على الاحتفاظ بنسخة من المسوغات التي قدّموها عند طلب التأشيرة، مثل حجز الفندق والتأمين الطبي.