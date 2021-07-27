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عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر

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عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر
مضامير المشي الملحقة بالحدائق بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً

عنيزة.. إنجاز 7 حدائق تضم أكثر من 14 ألف شجرة خلال 6 أشهر

أنهت بلدية عنيزة أعمالها بإنشاء عددٍ من الحدائق الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بمختلف الأحياء داخل المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس القحطاني؛ أنه تم إنشاء 5 حدائق جديدة، وإعادة تهيئة حديقتيْن قائمتيْن، لتأتي الأعمال بمساحة إجمالية تتجاوز 56600 متر مربع، وتمّت زراعة أكثر من 14700 شجرة في هذه المواقع.

وأضاف القحطاني؛ أنه حرصاً من البلدية على نشر الوعي الصحي، أخذت البلدية على عاتقها إلحاق مضامير متخصّصة للمشي، حيث جاءت مضامير المشي الملحقة بالحدائق الجديدة بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 متراً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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