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السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة

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السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة
ثمّنت المشروعات التنموية والاهتمام بالشباب ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية

السيدة الأولى بالنيجر تشيد بالدور الإنساني للمملكة وجهود الندوة

أثنت السيدة الأولى لجمهورية النيجر خديجة بازوما، على الدور الإنساني للمملكة العربية من خلال ما تقوم به الندوة العالمية للشباب الإسلامي من برامج إنسانية ومشروعات تنموية بارزة وملموسة في بلادها.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مكتب الندوة لها في مقر إقامتها؛ حيث تَطَرّق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك مع الندوة العالمية لدعم البرامج التنموية المختلفة، وأبرزها تدريب الشباب وتأهيلهم ودعم المحتاجين بالسلال الغذائية في المناطق الفقيرة والنائية.

ويواصل مكتب الندوة العالمية في النيجر جهوده التنموية والشبابية التي كان آخرها إقامة برنامج تأهيلي للطلاب المميزين في جامعة نيامي؛ لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والنهوض بمسيرتهم التعليمية.

وبدوره، أشاد مدير مكتب الندوة في النيجر (أسامة السباعي) بجهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم البرامج التنموية التي تلبي حاجة المجتمعات وتساعد الإنسان في كل مكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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