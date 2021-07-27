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تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

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تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين، واستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة .

وأشار المصدر إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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