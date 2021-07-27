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استقرت أسعار الذهب فى مصر، صباح اليوم الثلاثاء، 27 يوليو 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الإثنين، فى استجابه لانخفاض سعره عالميا، حيث يتأثر سعر الذهب محليا بالأسعار العالمية ، ولا يتأثر بالعرض والطلب المحلى .

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، مساء الاثنين، بقيمة 8 جنيهات فى العيار 24 قيراط و بقيمة 3 جنيهات للعيار 21، وبقيمة 5 جنيهات لعيار 18 قيراط.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 675 جنيها، بدون المصنيعة والتى تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

بينما شهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب فى نطاق ضيق مائل للارتفاع مع بداية التداول متأثرا بتراجع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة حيث تربطهما علاقة عكسية، حيث بدأ الذهب التداول على فجوة سعرية صاعدة ومالبث أن انخفض ثم عاد للارتفاع الطفيف، وخلال التداول تراجع الدولار عن أعلى مستوى له منذ أبريل الماضى، بنسبة 0.01%، مما تسبب فى ارتفاع طفيف للعقود الآجلة للذهب خلال الجلسة الأسيوية بنسبة 0.09% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 793.71 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,798.18 $.

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