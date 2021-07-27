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تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 74.89 دولارًا للبرميل

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تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 74.89 دولارًا للبرميل تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 74.89 دولارًا للبرميل
رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4%

تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع وبرنت عند 74.89 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل آمال بتعافي الطلب العالمي على الخام، مع زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وأكد محللون لدى "إيه إن زد"، أن البيانات القوية لحركة المرور على الطرق في معظم الأقاليم الرئيسية، تشير إلى أن ارتفاع الإصابات له تأثير ضئيل؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

كما أعلنت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، تسجيل أدنى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" منذ الرابع من يوليو.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5% إلى 74.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر 0.4% مسجلة 72.16 دولارًا للبرميل.

ويكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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