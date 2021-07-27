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محافظ الشرقية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات الناصرية بالحسينية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
محافظ الغربية يقرر تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 7 درجات
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
محافظ المنوفية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى الشهداء
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
شعبة الذهب : الاستثمار في الذهب أصبح الملاذ الآمن للاستثمار العالمي
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
صلاح عبدالله مدير ملهي ليلي في أحدث أفلامه (التفاصيل)
-
الأحد 15 أغسطس 2021 05:00 مساءً
تسجيل 16 وفاة و 658 اصابة بفيروس كورونا في الاردن
-
الأحد 15 أغسطس 2021 04:54 مساءً
ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة و35 وفاة بكورونا
-
الأحد 15 أغسطس 2021 04:52 مساءً
عاجل.. الرئيس الأفغانى أشرف غنى يغادر إلى طاجيكستان بعد وصول طالبان لمشارف كابول
-
الأحد 15 أغسطس 2021 04:51 مساءً
ماذا يحدث في أفغانستان؟ .. نكشف من قلب العاصمة سيطرة طالبان علي كابل
-
الأحد 15 أغسطس 2021 04:51 مساءً
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فيديو اليوم السابع
شاهد - مؤمن زكريا فى الفرح ???? نجم الأهلى وسط زملائه قفشة وكهربا لحظة دخوله حفل زفاف حمدى فتحى
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 27 يوليو 2021 09:00 صباحاً
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الأحد 15 أغسطس 2021 04:51 مساءً
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الأحد 15 أغسطس 2021 03:39 مساءً
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