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بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

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شَمِلت معالجة الحفر وصيانة الأرصفة وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة

بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

‏أطلقت بلدية محافظة رنية ‏حملتها الميدانية المكثفة على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها؛ وذلك بهدف معالجة ظاهرة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وشملت "الحملة": معالجة الحفر، وصيانة الأرصفة، والكتابة على الجدران، وإزالة اللوحات الدعائية العشوائية المخالفة، ومخلفات البناء والمركبات المتهالكة، وتحسين واجهات المحلات التجارية.‏

وتأتي ‏الحملة بتوجيه من أمين أمانة الطائف الدكتور المهندس "أحمد بن عزيز القثامي"، وبمتابعة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة المهندس "حسين آل فايع".

‏وأهابت "بلدية رنية" بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون معها في تحسين المشهد الحضري لتكون المحافظة أجمل.

بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

بالمحافظة والمراكز التابعة.. بلدية رنية تطلق حملة مكثفة لتحسين المشهد الحضاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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