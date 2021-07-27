مدرب البنك الأهلي: استفدنا من غيابات الأهلي وبيراميدز

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قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي إن فريقه استفاد كثيرا بغياب عدد من العناصر المهمة في صفوف الأهلي وبيراميدز خلال المباراتين الأخيرتين لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في اليابان، مشيرا إلى أنه استفاد من تلك الغيابات وساعده كثيرا غياب تلك العناصر المهمة في اقتناص نقطتين هامتين من الفريقين.

أشار المدير الفني، في تصريحات بعد المباراة إلى أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراتي الأهلي وبيراميدز وإقامة المواجهتين خلال تجمع المنتخب الأولمبي ساعده كثيرا على تحضير لاعبيه والتعادل والفوز بنقطتين هامتين في صراع الهروب من الهبوط، والغيابات المؤثرة ساعدت فريقه في ذلك.

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي وبيراميدز في آخر مباراتين بالدوري، في ظل غياب ٦ عناصر عن الأهلي في صفوف المنتخب الأولمبي و٣ عناصر مهمة من بيراميدز كذلك في اليابان لخوض منافسات دورة طوكيو.