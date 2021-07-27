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أحمد عادل يكشف سبب تراجع سلة عن التعاقد مع سيجورا

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أحمد عادل يكشف سبب تراجع سلة الزمالك عن التعاقد مع سيجورا أحمد عادل يكشف سبب تراجع سلة عن التعاقد مع سيجورا

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قال أحمد عادل عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة السابق، إن فريق السلة بالقلعة البيضاء لن يقف على أحد وذلك بعد رحيل مدربه، أوجستي.

وأضاف أحمد عادل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«الزمالك حصد 15 بطولة دوري لكرة السلة، أوجستي حقق واحدة منها، والنادي لن يقف على أحد، والأهلي تفاوض مع أوجستي أثناء وجوده مع الزمالك بنسبة 99%».

وأردف:«أنهينا الاتفاق مع سيجورا على كل التفاصيل لتدريب الزمالك، ولكننا تفاجئنا بعد ذلك أنه رفض تدريب الفارس الأبيض، إدارة الزمالك قررت زيادة راتب سيجورا بعد رفضه تدريب النادي ولكنه تراجع ووافق».

وأكمل:«سيجورا اتخذ 4 قرارات في 42 ساعة خلال مفاوضاته مع الزمالك وتراجع عنها، الزمالك تخوف من تردد سيجورا ولذلك قرر التراجع عن التعاقد معه».

وأتم :«يوجد أكثر من سيرة ذاتية لمدربين مرشحين لقيادة سلة الزمالك، ونفاضل بينهم، وبالما خارج الترشيحات».

المصرى اليوم

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