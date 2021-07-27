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عضوٍ ادارة :الأهلي فاوض أوجستي اثناء تواجده معنا.. والزمالك أكبر من أي شخص

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عضوٍ ادارة الزمالك :الأهلي فاوض أوجستي اثناء تواجده معنا.. والزمالك أكبر من أي شخص عضوٍ ادارة :الأهلي فاوض أوجستي اثناء تواجده معنا.. والزمالك أكبر من أي شخص

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أكد أحمد عادل، عضو اللجنة الفنية لفريق السلة بالزمالك، أن الأهلي حقه يضم ما يشاء من المدربين.

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش: « حصد 15 دوري، أوجستي حصل على لقب دوري فقط، الفريق لن يقف على أحد».

وأكمل: «من حق الأهلي يضمه أو يضم أي مدرب اخر، هناك مباديء وروح رياضية، والأهلي تفاوض معه اثناء تواجده بالزمالك بنسبة 99%، وماحدث شكله ليس لطيفا».

وتابع: «ياسر عبدالوهاب هو مدرب الزمالك حاليا وله اسم وتاريخرولا يجب أن نغفل دوره هو وسمير جودة في اختيار المدير الفني الجديد».

وأضاف: «هناك لجنة كلها اراء استشارية، والزمالك أكبر من أي شخص أي يأخذ قرارا فرديا، تم اختيار اوجستي فنيًا، وتحدثنا واتفقنا معه على كل شئ، تفاجئنا أنه يريد العودة لإسبانيا وقراره كان نهائيا».

المصرى اليوم

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