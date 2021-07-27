مقتل محام بطلق ناري على يد جاره في بني سويف.. والنقابة: «لن نفرط في حقه»

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قتل محام على يد جاره إثر تلقيه عيار ناري بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى «حسام. م. أ» إثر تلقيه عيار ناري بدائرة المركز.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين المحام وجاره بسبب ماسورة مياه مكسورة في الشارع، ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى قيام جاره بإطلاق عيار ناري وأرداه قتيلًا.

من جهته، قال احمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى إلى مركز الشرطة لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت النقابة بيانًا، قالت فيه: «ينعي مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير».

وأشارت إلى أن «مجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الان وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وذكر البيان أن «مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمه الله عليه، معربًا خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحاميي الواسطى».