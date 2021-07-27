سيف زاهر يكشف عن صفقات من العيار الثقيل في الأهلي

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كشف الإعلامي سيف زاهر عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقات من العيار الثقيل لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي اقترب من التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح فريق سيمبا التنزاني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث دخل مسئولي القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع النادي التنزاني من أجل حسم التعاقد مع اللاعب».

وأضاف: «الأهلي لا زال يسعى أيضًا لحسم التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي، جناح فريق الرجاء المغربي»، مضيفًا: «هناك محترف في أمريكا الجنوبية على رادار موسيماني».

وتابع: «موسيماني يفكر أن يكون هناك 4 لاعبين جدد في النادي الأهلي في الموسم المقبل، وهو استقر على 3 لاعبين منهم، وسيكونون متواجدين مع الفريق الأحمر الفترة المقبلة».

يُذكر أن الأهلي حسم التعاقد مع كريم فؤاد، ظهير أيمن نادي النجوم أحد أندية القسم الثاني، والمعار لصفوف نادي إنبي حتى نهاية الموسم الجاري، لمدة 5 سنوات مقبلة مقابل 15 مليون جنيه.