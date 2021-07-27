اتحاد التايكوندو: رفع مكافأة هداية ملاك وسيف عيسى بعد برونزيتي طوكيو

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عبَر عمرو سليم، رئيس اتحاد التايكوندو، عن سعادته البالغة بما حققه الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى بحصد الميدالية البرونزية خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وأضاف سليم في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين: «سعداء بما حققه الثنائي هداية ملاك وسيف عيسى، فهو إنجاز كبير للرياضة المصرية، وكان لدي ثقة كبيرة في حصول هداية على ميدالية، نظرا لما حققته في دورة الألعاب الأوليمبية الماضية».

واختتم سليم: «أتوجه بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على مساندتهم والدعم المستمر للثنائي، كما أنه سيتم رفع المكافآت الخاصة بهما عقب العودة من طوكيو».