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وزيرة الثقافة تشهد «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة

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وزيرة الثقافة تشهد «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة وزيرة الثقافة تشهد «سيدة الفجر» على مسرح الطليعة

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شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «سيدة الفجر» بقاعة صلاح عبدالصبور في مسرح الطليعة بالعتبة بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان، مدير مسرح الطليعة.

وأشادت عبدالدايم بالعرض وفكرته وتألق أبطاله بأداء متميز، وأكدت قدرة المسرحيين الشباب على نقل أعمال المسرح العالمي إلى المواطن المصري ببراعه وإتقان، مشيرة إلى أن مسرح الدولة يسعى بقوة للحفاظ على اللغة العربية ويقدم إبداعا زاخرا بالقيم الإنسانية التي تهدف إلى بناء العقول للمساهمة في تطوير المجتمع وخلق جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل ويتناسب مع مبادئ الجمهورية الجديدة.

العرض بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبدالفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود، تأليف الكاتب الأسباني أليخاندرو كاسونا وإخراج أسامة رؤوف وتدور أحداثه العرض حول مفهوم العالم الاخر الذي يتجسد في صورة سيدة غريبة تزور احدى القرى في ليلة قمرية وتؤدي الزيارة إلى تحول كبير في حياة أهل القرية.

المصرى اليوم

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