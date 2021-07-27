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الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي

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القطاع السياحي السعودي يتطلع إلى 100 مليون زائر سنويا

تتسارع خطوات القطاع السياحي السعودي نحو المستقبل، فمنذ إطلاق التأشيرة السياحية من قبل الهيئة للسياحة في 2019، من خلال...

79632c29ef.jpgجدة : نجلاء الحربي
32fb9d2d67.jpg16 ذو الحجة 1442 هـ

16 ساعة لاستخراج سيارة أغلقت عبّارة

استغرقت أمانة منطقة نجران ما يقارب 16 ساعة متواصلة لاستخراج سيارة عالقة داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول بحي رجلا.وكان قد...

icon-byline.pngجازان قاسم الكستبان
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ
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انطلاق مرزم الأفاعي وحقلة صامطة الأكثر أمطارا

اليوم هو الـ14 من حالة تروية المطرية، حيث يتوقع أن تستمر احتمالات هطول الأمطار المتفرقة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأن...

icon-byline.pngعلي مدخلي وجازان : عبدالله سهل وجدة : يمن لقمان
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ
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400 ساعة عمل تطوعية لخدمة الحجيج

شارك متطوعو ومتطوعات النقابة العامة للسيارات بقرابة 400 ساعة عمل تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بحج هذا العام، ونقل الصورة المشرفة التي...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

911 يستقبل 464 ألف مكالمة في 10 أيام

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 خلال الفترة من 1 وحتى 10 ذو الحجة 1442 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة (464.948) مكالمة وذلك حسب...

icon-byline.pngجدة: محمد بن غرسان
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

تواصل موحد لمركز المعلومات الوطني

تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى التعاقد مع مقدم خدمات لتجهيز وتشغيل مركز تواصل موحد، لخدمة عملاء مركز...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

225 خريجة من معسكر الأمن السيبراني

وصـل عـدد الخريجات من المعسكر التدريبي، الذي أقامته وزارة الاتصالات وتقنيه المعلومات، بالتعاون مــع هيئة الأمن السيبراني 225...

icon-byline.pngجدة : نجلاء الحربي
icon-clock.png16 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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