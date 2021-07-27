الرياض: القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي
تتسارع خطوات القطاع السياحي السعودي نحو المستقبل، فمنذ إطلاق التأشيرة السياحية من قبل الهيئة السعودية للسياحة في 2019، من خلال...
استغرقت أمانة منطقة نجران ما يقارب 16 ساعة متواصلة لاستخراج سيارة عالقة داخل إحدى العبارات المخصصة لتصريف السيول بحي رجلا.وكان قد...
اليوم هو الـ14 من حالة تروية المطرية، حيث يتوقع أن تستمر احتمالات هطول الأمطار المتفرقة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وأن...
شارك متطوعو ومتطوعات النقابة العامة للسيارات بقرابة 400 ساعة عمل تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن بحج هذا العام، ونقل الصورة المشرفة التي...
تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 خلال الفترة من 1 وحتى 10 ذو الحجة 1442 في منطقتي الرياض ومكة المكرمة (464.948) مكالمة وذلك حسب...
تسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى التعاقد مع مقدم خدمات لتجهيز وتشغيل مركز تواصل موحد، لخدمة عملاء مركز...
وصـل عـدد الخريجات من المعسكر التدريبي، الذي أقامته وزارة الاتصالات وتقنيه المعلومات، بالتعاون مــع هيئة الأمن السيبراني 225...