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شرطة  الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي

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شرطة  الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي شرطة  الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي
قام بتصويره ونشره عبر شبكات التواصل.. وتمت إحالته إلى النيابة

شرطة  الرياض: القبض على مواطن تعمَّد إتلاف جهاز رصد آلي

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكَّنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر؛ تعمد إتلاف جهاز رصد آلي، وتصوير ذلك ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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