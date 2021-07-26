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محافظ الغربية يبحث الأعمال الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن «حياة كريمة»

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محافظ الغربية يبحث الأعمال الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن «حياة كريمة» محافظ الغربية يبحث الأعمال الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن «حياة كريمة»

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ناقش الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لـ44 مشروعا يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل مركز زفتى بقريتي نهطاي وتفهنا العزب، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عُقِدَ بديوان عام المحافظة.

بدأ الاجتماع بمناقشة نسب التنفيذ لـ13 مشروعا بقرية بتفهنا العزب ونهطاي تم البدء فيهم في 4 قطاعات (الصرف، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، التربية والتعليم) حيث تم الانتهاء من مد وتدعيم شبكات صرف صحي قطر 8 بوصة بطول 3285 متر طولي بنسبة 100% والوصلات المنزلية بـ300 وصلة بنسبة 5% بقرية بتفهنا العزب، بإجمالي تكلفة 4.9 مليون جنيه.

كما ناقش المحافظ مشروعات (الصرف الصحي البالغ عددها 4مشاريع تم نهو2منها بتكلفة إجمالية 8.3 مليون جنيه، عدد7 مشاريع مياه الشرب تم الانتهاء من 5 مشاريع بتكلفة إجمالية 4.35 مليون جنيها وفي قطاع الغاز الطبيعي تم الانتهاء من الوصلات الرئيسية ووصلات المنازل بنسبة 96 % بقرية بتفهنا العزب كما تم تركيب 3500 متر من الخط الرئيسي المغذي لقرية نهطاي بتكلفة 13312000 مليون جنيها.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة الموقف الجاري لعدد 1 مشروع في قطاع الشباب والرياضة بتكلفة مليون جنيه بقرية بتفهنا العزب، وعدد 7 مشاريع في قطاع التربية والتعليم، عدد 2 مشروع في قطاع الصحة، عدد 6 مشاريع في قطاع الري، عدد 1 مشروع في قطاع الإسعاف بنهطاي، عدد 5 مشروعات في قطاع الطرق، عدد 2 مشروع مجمعات خدمية، عدد 2 مشروع في قطاع الاتصالات، عدد 2 مشروع في قطاع الكهرباء، عدد 2 مشروع مجمعات زراعية.

المصرى اليوم

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