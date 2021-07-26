خبير أمني: الجيش والشرطة في تونس قادران على حفظ الأمن

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قال العميد خليفة الشيباني، الخبير الأمني بتونس، إن الجيش والشرطة في تونس قادران على حفظ الأمن رغم بعض المخاطر الداخلية والخارجية.

وأضاف في حديثه لبرنامج «مدار الغد»، عبر قناة «الغد»، أن التخوفات الحالية مشروعة مع التهديدات المستمرة، موضحا أن المخاطر ستكون على الحدود وفي الداخل التونسي أيضا.

وأشار الخبير الأمني، إلى أن الشعب لابد أن يكون لديه الوعي الكامل لما يحاك به من مخاطر بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، موضحًا أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته للجيش والشرطة بالاستعداد لأي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس التونسي أكد أنه إذا تم إطلاق الرصاص سيواجه أيضا من قبل الجيش والشرطة بالرصاص، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تمر بها تونس ليست أصعب من مرحلة عام 2011 والآن هناك تنسيق كبير على المستوى الأمني ووقوف الشعب وراء الرئيس التونسي فيما يتخذه من قرارات لصالح الشعب وحماية الشعب الشعب وتأمين المرافق العامة.

وطالب الخبير الأمني، الجمعيات والأحزاب السياسية بضرورة الوعي للوضع التونسي الآن، وما يحاك بالدولة من مخاطر، لافتا إلى أن ما يحدث بتونس الآن خطوة نحو إصلاح مسار سياسي واقتصادي وتنموي أيضا والجميع بتونس مقتنع بذلك.